A Guarda Municipal de Porto Alegre recebeu 19 viaturas novas para reforçar as ações de segurança e os patrulhamentos preventivos na cidade. São 13 veículos modelo Sedan e seis caminhonetes 4 x 4, no valor de R$ 2,35 milhões. Também foram entregues equipamentos adquiridos com recursos próprios do Município, no valor total de R$ 546.912,20.

