Guardiola diz que a aposentadoria como treinador estÃ¡ prÃ³xima

Aos 45 anos, o treinador espanhol Pep Guardiola ainda nem completou dez anos na atividade e já pensa em se aposentar. Em entrevista à emissora norte-americana NBC, o técnico do Manchester City surpreendeu ao dizer que já sente estar chegando aos anos finais de sua carreira como técnico de futebol.

“Eu quero é imaginar que o próximo passo será melhor, caso contrário não estarei aqui. No momento que eu sentir que é o fim da carreira, e estou um pouco nesse processo, pensarei a respeito”, declarou.

Pep está em sua primeira temporada pelo clube inglês Manchester City, mediante um contrato de três anos. “Não serei treinador com 60 ou 65 anos. No Manchester City serão três anos ou mais, porém estou me aproximando do final da minha carreira como treinador. Estou seguro com isso”, frisou o ex-comandante do Barcelona (Espanha).

Nas quatro temporadas que ficou à frente do time catalão, Guardiola conquistou 14 títulos, incluindo três edições do Campeonato Espanhol e duas Ligas dos Campeões da Europa e dois Mundiais de Clubes. Em três anos no Bayern de Munique (Alemanha), ele levantou sete taças, dentre elas três edições do Campeonato Alemão e um Mundial de Clubes.

Ainda segundo ele, o seu plano para depois do futebol, serão voltados para outro esporte: “Se vocês forem me buscar, eu seguramente estarei em um campo de golfe”.

Comentários