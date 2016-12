Guarida lança e-book sobre aluguel para estudantes

É chegada a época dos vestibulares nas principais universidades de Porto Alegre e com isso começam as buscas por imóveis para os estudantes. Muitas vezes a tarefa é complexa, principalmente para quem está vindo de outras localidades. Pensando nisso, a Guarida lançou essa semana um e-book para auxiliar pais e estudantes no processo de aluguel de imóveis. O conteúdo está disponível em guarida.com.br e tem como objetivo auxiliar os aprovados e seus responsáveis desde a busca pelo imóvel ideal até à mudança.

Os quatro capítulos trazem dicas importantes sobre todo o processo de locação e ilustram a experiência de dois estudantes que estavam a procura de um imóvel em Porto Alegre.

“São diversos os estudantes do interior do Rio Grande do Sul e de outros estados do Brasil que são aprovados nas universidades de Porto Alegre e precisam se mudar. Até mesmo aqueles que já moram na capital, muitas vezes, querem um imóvel mais próximo à faculdade. Com o e-book, a Guarida deseja facilitar o entendimento sobre o processo de locação, e tornar esse momento o mais facilitado possível”, afirmou o gerente de aluguéis da Guarida, Evandro Maahs.

