Começa a temporada de verão 2017 e as guaritas, em toda a orla, começam a ser montadas, mesmo com o movimento nos balneários, que se acentua a cada dia. O tempo ajuda, com a presença do sol e muito calor e a expectativa é de grande presença de público durante o feriado de final de ano. A praia está limpa, água clara e já muita criançada e diversão à beira mar.

