Guatambu recebe quatro prêmios no Ranking Nacional HB 2016

A Estância Guatambu, de Dom Pedrito, RS, recebeu no dia 09 de dezembro quatro prêmios dos Destaques do Ano no Ranking Nacional HB 2016, promovido pela Associação Brasilleira de Hereford e Braford (ABHB), em evento em Porto Alegre.

Com a presença de importantes autoridades e representantes de empresas e entidades parceiras da ABHB e de seus Núcleos Regionais, o evento celebrou todo o trabalho realizado em 2016 pelos associados em prol da difusão das raças Hereford & Braford e, consequentemente, da pecuária Brasileira.

A estância obteve os prêmios Mérito Genético – Conexão Delta G, raça Hereford; Macho Hereford mais Valorizado da Temporada 2016, com o touro Épico M1057, e os segundos lugares nas Provas de Avaliação a Campo (PAC) Hereford e Braford 2016.

O touro P. Hereford tatuagem M1057, recorde de preço de venda em 2016, recentemente recebeu premiações durante a Expointer 2016 nas categorias Campeão 3 anos Polled Hereford PC e Grande Campeão Polled Hereford PC da exposição, além de ter sido o escolhido melhor exemplar rústico Hereford PC na Expofeira em Bagé. O mesmo também integrou o trio vencedor na Exposição Nacional HB 2016, que ocorreu no município de Alegrete, no mês de maio, além de ter ficado da segunda colocação da PAC Hereford 2015. O reprodutor foi comercializado por R$ 54.400,00 durante o 44º Remate Guatambu, Alvorada e Caty, em outubro, em Dom Pedrito-RS.

De acordo com o médico veterinário e diretor-proprietário da Guatambu, Valter José Pötter, a conquista é um grande motivo de comemoração: “Dedicamos essas importantes premiações à nossa equipe de colaboradores e parceiros, que contribuem de forma especial para que, a cada ano, nossa produção genética HB possa receber tantas distinções”.

