Guerra nas estrelas

Na convenção do PDT, ontem, Ciro Gomes correu na frente e pegou a bandeira: intitulou-se o candidato anti-Bolsonaro. Não será o único. Outros entrarão na carona.

Uma de suas declarações deveria servir como ponto de partida para os demais: “O Brasil nunca esteve tão fragilizado nas contas públicas”. Se a constatação for aceita, teremos redução drástica no festival de promessas não cumpridas.

Sobre partidos, Ciro tem pós-doutorado. Começou no PDS em 1982, passando por PMDB, PSDB, PPS, PSB e PROS, até chegar ao PDT.

Causou temor

PP, DEM, PR, PRB e Solidariedade formaram o blocão, que conta com 164 deputados federais e 35 por cento do tempo total de propaganda eleitoral em rádio e TV. Entre apoiar Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, ficarão com o primeiro. O candidato do PDT, que desce a ladeira em seus discursos sem usar o freio, assustou demais.

​Partido contrário a quase tudo

Chama-se Novo, não buscou coligações, abre mão dos fundos partidário e eleitoral e, durante a campanha, terá sete segundos de propaganda em rádio e TV. Ontem à tarde, realizou convenção no Chalé da Praça XV, bar e restaurante do Centro de Porto Alegre.

O candidato ao Palácio Piratini será Mateus Bandeira. Aprovado em concurso para auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado, deixou a carreira para se tornar consultor de empresas. Foi secretário do Planejamento e presidente do Banrisul no governo Yeda Crusius. Em Brasília, integrou a equipe do ministro Antônio Palocci.

No discurso, Bandeira deu o tom da campanha, atacando “o Estado obeso, ineficiente e que privilegia poucos”.

Outro estreante

O candidato a vice-governador pelo Novo é Bruno Miragem, advogado e professor. Assumiu a Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre em janeiro do ano passado, mas ficou apenas seis meses. Publicou vários livros na área do Direito. Como Bandeira, enfrenta a primeira eleição.

Vai a federal

O mais conhecido do Novo é Marcel van Hattem, que concorrerá à Câmara dos Deputados. De janeiro de 2015 a fevereiro de 2018, exerceu mandato na Assembleia Legislativa. Logo depois, saiu do PP. Seus discursos têm uma característica: provocar o PT e o PSOL.

Tentará também

O Cpers direcionou ontem todas as antenas para Belo Horizonte, após ler esta notícia: “O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o governo do Estado pague integralmente o salário dos servidores da educação até o quinto dia útil. A liminar foi concedida a pedido do sindicato da categoria. Caso descumpra a decisão, o governo terá de pagar multa diária de 30 mil reais, limitada a 3 milhões de reais.”

Ar de conformismo

O governo federal reduziu de 2,5 por cento para 1,6 a previsão de crescimento da economia brasileira em 2018. Representa menos produção, empregos e salários A estimativa de inflação para este ano também foi revisada, de 3,4 por para 4,2. Pareceu a notícia mais banal do dia. Quase nenhum pronunciamento de políticos, de entidades sindicais e da chamada sociedade civil organizada.

Perfil mais gestor, menos político

Só no governo federal há 148 empresas estatais. A maioria dá prejuízo, consequência da falta de administração e desprezo dos preceitos de gestão. A divisão dos cargos, na maioria das vezes, prioriza interesses pessoais e partidários.

Não é difícil descobrir quem paga os rombos.

Há 90 anos

A 21 de julho de 1928, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou a emissão de apólices no valor de 3 mil e 900 contos para a pavimentação de ruas. Os automóveis seriam taxados, além dos terrenos das ruas beneficiadas com as obras.

Regras do jogo eleitoral

Parece preleção de técnico de futebol, mas têm sido as recomendações de assessores de muitos candidatos para as campanhas eleitorais: desempenho físico, equilíbrio emocional e disciplina tática.

