O atacante peruano Paolo Guerrero, do Inter, recebeu duas premiações individuais em uma enquete promovida pela CBF no Facebook: além de dividir a artilharia da Copa do Brasil com Luciano (Fluminense) e Pipico (Santa Cruz), cada um com cinco gols, ele foi eleito o melhor jogador do torneio. O Colorado foi o vice-campeão, ao perder as duas finais para o Athletico-PR.