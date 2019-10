Guerrero faz elogios a Zé Ricardo e cita ansiedade por marcar gols

Paolo Guerrero fez elogios ao novo comandante do Inter, Zé Ricardo, com quem já trabalhou no Flamengo. O treinador, que comandou o primeiro treino nesta quinta-feira (23), teve a fórmula de trabalho exaltado pelo atacante em entrevista coletiva. As informações são da Rádio Grenal.

“Zé Ricardo é um cara muito trabalhador, muito inteligente. Ele sabe como agir com o grupo, tem um esquema tático bem definido, faz um esquema disciplinado tanto no ataque quanto na frente. Tem uma maneira de jogar muito boa. Ele adianta as linhas, faz com que todo mundo ataque, sem esquecer de defender. Tive um ano muito bom ele. Tive uma média de gols muito importante. Ele tem muito a nos ajudar”, declarou o peruano.

O centroavante que está a sete jogos sem balançar as redes também comentou sobre o jejum. A ansiedade pelo gol é um dos problemas que o camisa 9 vem encarando. “Um dos problemas que tenho é a ansiedade de marcar gols, por não estar marcando. Mas temos que encontrar um ritmo e retomar a confiança. A falta de gols não passa por isso que você pergunta sobre não ser abastecido. O time não vem marcando gols. Temos que melhorar. Tivemos muito desgaste. Os times já sabem como jogar com a gente, temos que mudar”, e, completou: “Não fico chateado quando não marco gols e sim quando o time não ganha. Para mim, o mais importante é o grupo. Nossos objetivos estão a cima de tudo.”

A oportunidade de voltar a marcar já chega no próximo sábado (26), quando o time tem compromisso contra o Bahia, na Fonte Nova. Os três pontos também são valiosos para a equipe que quer garantir a classificação para a Libertadores do próximo ano. “Sábado, temos um jogo muito importante, queremos ganhar pra trazer os três pontos pra casa. Temos que trabalhar pra melhorar os erros. Esses dias de descanso vão nos ajudar. Espero estar 100%.”