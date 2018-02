Guerrilha anuncia “trégua armada”

A guerrilha do Exército de Libertação Nacional da Colômbia anunciou que realizará uma “trégua armada” de três dias a partir de sábado em reação à suspensão, por parte do governo, das negociações de paz com o grupo rebelde após uma série de ataques com explosivos que deixaram policiais mortos. Em outras ocasiões a trégua implicou restrições à livre circulação de veículos e pessoas.

