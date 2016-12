A Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre informa que as guias de pagamento do IPTU 2017, com desconto de 12%, já estão disponíveis para emissão no site a partir desta sexta-feira (16).

Os contribuintes que desejarem aproveitar o benefício poderão fazer a quitação até 2 de janeiro, em cota única, nos bancos conveniados com a prefeitura (Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Citibank, Santander e Sicredi) e em casas lotéricas.

As guias também serão enviadas pelos correios a partir desta segunda-feira (19).

Informações sobre o IPTU podem ser obtidas na Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda (travessa Mário Cinco Paus, s/nº, das 9h às 16h), pelo telefone 156 (opção 4) ou pelo e-mail atendimentofazenda@portoalegre.rs.gov.br. Para chamadas de outras cidades, o telefone é (51) 3289.0156.

