A Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre está enviando pelo correio as guias da primeira parcela do IPTU de 2018. O documento de arrecadação também pode ser acessado no site www.portoalegre.rs.gov.br. Quem optou pelo parcelamento poderá fazê-lo em até dez vezes, sem cobrança de juros. O calendário inclui, ainda, a possibilidade de quitação imediata.

