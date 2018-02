A Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre inicia nesta quinta-feira o envio pelo correio das guias da primeira parcela do IPTU de 2018, com vencimento em 8 de março. Quem optou pelo parcelamento poderá pagar o imposto em até dez vezes, sem desconto. O documento de arrecadação pode ser obtido no site www.portoalegre.rs.gov.br ou pelo telefone 156.

Deixe seu comentário: