Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha Guilherme Paulus conta como construiu um império no turismo, durante o Fórum promovido pela Rede Pampa

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Guilherme Paulus falou sobre seu case de sucesso a frente da CVC. (Foto: André Gomes/Especial O Sul)

A palestra do empresário paulista Guilherme Paulus, fundador no início dos anos 70 do Grupo CVC Turismo, foi uma das mais esperadas do Fórum promovido pela Rede Pampa, nesta segunda-feira(16), em Porto Alegre.

Com o título “Meu Case de Sucesso no RS e Perspectivas para o Futuro”, Paulus falou das grandes oportunidades que o Estado oferece. O empresário que vendeu, em 2009, parte da empresa CVC para o Carlyle Group, por 700 milhões de reais. Guilherme segue como presidente do conselho da operadora de turismo e presidente da GJP Hotels & Resorts, rede fundada por ele em 2005 e que está entre as principais do ramo no país, com 11 unidades no portfólio. Paulus administra ainda a GJP Incorporadora & Construtora, criada por ele em 2016, para levantar condomínios de luxo em áreas “excedentes” de terrenos da empresa hoteleira.

Durante a palestra no Fórum, Paulos destacou que a liberação da necessidade de apresentação de vistos por parte dos turistas norte americanos, com abertura também para China e Índia, deverá alavancar ainda mais o setor e que a região sul do Brasil continua crescendo e que a alta do dólar deverá incrementar sobremaneira o turismo interno,” disse o empresário.

Voltar Todas de Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário