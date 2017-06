A guinada do ex-­presidente Fernando Henrique Cardoso agradou a ala jovem do PSDB, que defende o desembarque do governo

A guinada do ex-­presidente Fernando Henrique Cardoso, que na quinta- feira se reposicionou e passou a defender que o presidente Michel Temer adote um “gesto de grandeza” e antecipe as eleições de 2018, agradou a ala jovem do PSDB, que defende o desembarque do governo. O ex­-presidente deseja que a renúncia de Temer leve seu substituto — hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-­RJ) — a chamar eleições diretas. O movimento, no entanto, não deve repercutir na nova reunião da Executiva Nacional, marcada para o início da próxima semana.

A pauta do encontro deve girar em torno da antecipação de uma convenção nacional a fim de eleger um novo presidente definitivo para o PSDB, que é comandado interinamente pelo senador Tasso Jereissatti desde o afastamento do senador Aécio Neves (MG) em maio.

Um dos principais defensores do desembarque na bancada do Senado, Ricardo Ferraço (PSDB-­ES), disse que, com 84 anos, Fernando Henrique tem a cabeça “mais preta” do que todos os deputados jovens, apelidados dessa forma em contraponto aos mais antigos, os “cabeças brancas”. Ferraço avalia que a tese de um governo legal, do ponto de vista constitucional, mas com sua legitimidade ferida em razão dos fatos, apresentada por FHC, pode estar levando o PSDB ao colapso.

Para o tucano, mesmo que pareça reunir condições para conduzir as mudanças que o Brasil precisa, o governo gasta toda sua energia em sua defesa. O senador diz que a “cooptação vai explodir” em razão da manutenção do mandato “a todo e qualquer custo”. Mesmo diante da posição majoritária da Executiva, Ferraço afirma que o partido está obrigado a debater a reflexão trazida por Fernando Henrique. Ele argumenta que a deterioração política é grave e coloca em risco a recuperação econômica, agravando o problema social. “À medida que prolonga as incertezas e a crise de confiança, a recessão se mantém”, avalia.

VELHA POLÍTICA

“O PSDB precisa considerar o alerta feito por Fernando Henrique e agir. Não dá pra continuar optando pela velha política. O cavalo está passando arriado. Não podemos ser covardes diante do desafio que se apresenta. Além disso, é urgente eleger presidente de fato, o senador Tasso Jereissatti. Ele está conectado com o pulsar das ruas e não com as benesses do poder”, disse Ferraço.

Na mesma linha de Ferraço, o deputado Pedro Cunha Lima (PSDB/-PB) aplaudiu a posição de Fernando Henrique, a quem chamou de o cabeça “mais preta” do PSDB hoje. No entanto, Cunha Lima também não acha que as considerações do ex­-presidente mudarão a posição do partido sobre a permanência no governo Temer. “A resposta sincera é não. Mas tenho tentado estimular esse ambiente. Pode ser que mude”, disse o deputado Pedro Cunha Lima (PSDB­-PB). “FH sempre (está) na vanguarda. Ele tem a cabeça preta”, concordou o deputado Daniel Coelho (PSDB-­PE).

