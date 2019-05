Guitarra vai dar forma ao mais novo hotel da franquia Hard Rock nos Estados Unidos

A famosa guitarra, marca registrada da franquia Hard Rock, vai dar forma ao mais novo hotel da rede nos Estados Unidos. A empresa já conta com 174 restaurantes, 24 hotéis e 11 cassinos em 75 países mas esta será a primeira vez que um edifício da marca irá se parecer com o instrumento.

A construção faz parte da reforma de 1,8 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,8 bilhões) do Seminole Hard Rock Hotel & Casino, resort localizado na cidade de Hollywood, Flórida. O novo prédio terá 137 metros de altura, 34 andares e 800 quartos, expandindo a capacidade do hotel dos cerca de 900 hóspedes atuais para 1.273 leitos.

A guitarra vai ser formada com estabilizadores verticais que cruzam o meio da torre, lembrando cordas, enquanto faixas horizontais vão remeter aos trastes do instrumento. No piso térreo, os hóspedes poderão nadar em cachoeiras e grandes piscinas, relaxar em cabanas privadas e praticar esportes aquáticos em um lago artificial gigante. A previsão é de que o prédio seja inaugurado no segundo semestre deste ano.

