Guitarrista do Aerosmith posta no Facebook foto em churrascaria de Porto Alegre

Com show marcado para esta terça feira (11) à noite, os integrantes do Aerosmith aproveitaram a visita a Porto Alegre para conhecer a culinária gaúcha. Na noite desta segunda-feira (10), o guitarrista Joe Perry postou no Facebook uma foto na cozinha de uma churrascaria na capital gaúcha.

Na legenda em inglês, o músico escreveu: “Conferindo um pouco do churrasco na cozinha da churrascaria”.

O grupo tem show em Porto Alegre, no Anfiteatro Beira-Rio, às 22h. Os portões abrem às 18h.

