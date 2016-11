O grupo Guns N’ Roses, que há poucos dias esteve em turnê pelo Brasil, também prestou sua homenagem às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense utilizando a hashtag #ForçaChape.

O grupo também alterou a foto de perfil no Facebook, expressando o luto pela tragédia.

Em vídeo, o brasão que é símbolo da banda se transforma no escudo do clube catarinense enquanto toca, ao fundo, a música “Knockin’ on heaven’s door” (batendo na porta do paraíso, em tradução livre). (ABr)

Assista:

