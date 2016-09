Guri de Uruguaiana é atração na Semana Farroupilha

Na Semana Farroupilha não pode faltar o show do Guri de Uruguaiana. O espetáculo do gaúcho mais famoso do Brasil volta a cartaz em Porto Alegre e Novo Hamburgo com apresentações no 20 de setembro, às 19h, no Teatro Bourbon Country; e neste domingo (18), às 20h, no Teatro Feevale.

Nos palcos, Jair Kobe mostra um show renovado com causos inéditos, clipes ao vivo e novas paródias, entre elas Guri Marley, Gurillage People e The Guritles, além da participação especial do Grupo Canto Livre e do gaúcho emo Licurgo, que agora toca bateria e anda de skate.

Fenômeno de público, o gaúcho diverte com seus incríveis causos e seu talento como cantor eclético interpretando versões do famoso “Canto Alegretense” em diversas melodias. O espetáculo é alegre, para todas as idades, no qual o Guri de Uruguaiana dança e conta causos hilários como o do tempo em que era viciado em erva… Erva mate! É a tradição gaúcha contada de uma forma divertida.

Novo Hamburgo

Domingo (18), às 20h

Teatro Feevale (ERS-239 – Campus II da Universidade Feevale)

Ingressos:

Setor Valor Frisa R$ 50 Balcão Nobre R$ 50 Plateia R$ 80 Camarote R$ 800

Porto Alegre

Terça-feira, dia 20, às 19h

Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 – 2o andar do Shopping Bourbon Country – Passo D’Areia – Porto Alegre/RS)

Ingressos:

Setor Valor Galerias R$ 50 Mezanino R$ 50 Plateia Alta R$ 80 Plateia Baixa R$ 80 Camarote R$ 80

Comentários