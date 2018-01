Guri de Uruguaiana faz show gratuito em Capão da Canoa

No próximo sábado dia 3, às 21 horas tem show do Guri de Uruguaiana em Capão da Canoa. O encontro do artista gauchesco com seu público vai acontecer no Largo do Baronda, na beira da praia. O evento gratuito é um presente da Lojas Lebes em parceria com a prefeitura da cidade.

E os fãs do “Guri” terão outras duas oportunidades para estar bem pertinho e tirar fotos com o carismático personagem. Ele vai estar das 10h30 às 11h30 nas Arenas de Verão Lebes em Cidreira (10/02) que ocorre na beira da praia, próximo à Rua João Neves, e em Pinhal (17/02) no final da Av. Beira Mar.

