Gurias Coloradas encerram primeira fase do Brasileirão A1 com empate contra Kindermann/Avaí

As Gurias Coloradas entraram em campo neste domingo (4) em partida válida pela última rodada da primeira fase do Brasileirão A1. No Estádio da PUCRS, a equipe do técnico Maurício Salgado enfrentou o Kindermann/Avaí e terminou em quinto lugar na tabela de classificação.

Em um jogo movimentado e com chances de gol para as duas equipes, o placar se encerrou em 0 a 0. Agora, as Gurias Coloradas já tem seu adversário definido para a próxima partida pela fase de mata-matas. O Inter pega o Flamengo com jogo de ida previsto para o dia 18 de agosto em Porto Alegre e o de volta, no dia 25 de agosto no Rio de Janeiro.

Agora é decisão! Definidas as datas para enfrentarmos o Flamengo pelas quartas de final do @BRFeminino! 💪🇦🇹 #VamoInter #GuriasColoradas pic.twitter.com/Ub6aSF5IO4 — Gurias Coloradas (@ColoradasGurias) August 4, 2019

Deixe seu comentário: