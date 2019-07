Gurias Gremistas vencem o América-MG por 2 a 1 e largam na frente na busca pelo acesso

E o brasileirão A2 está de volta! Na noite desta sexta-feira (12), as gurias do Grêmio venceram o América-MG, em Belo Horizonte, por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da competição. A equipe da técnica Patrícia Gusmão volta com um resultado importante para o próximo jogo e cada vez mais perto do acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro feminino.

O Grêmio abriu o placar logo aos nove minutos de partida, com a artilheira Karina que encobriu o gol da goleira Carol. Foi o 13º gol de Karina, que assume a artilharia isolada da competição. O empate das mineiras veio aos 40, com Lilian. Mas aos 21 do segundo tempo, Gabizinha sofreu pênalti ao ser derrubada pela marcação mineira. Katrine, converteu a cobrança e colocou o Tricolor na frente mais uma vez.

Com este resultado, o Grêmio pode até empatar no jogo da volta que avança às semifinais e, garante vaga na Série A1 do Brasileiro feminino do ano que vem. A partida de volta está marcada para o dia 20, sábado, às 15, no Estádio Vieirão, em Gravataí.

