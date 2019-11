Gustavo Franco estará no seminário da Fundação Família Previdência

O 21º Seminário Econômico promovido pela Fundação Família Previdência terá entre os palestrantes o sócio-fundador e estrategista chefe da Rio Bravo Investimentos, Gustavo Franco. Ex-presidente do Banco Central e um dos protagonistas do Plano Real, ele irá traçar os cenários econômicos para 2020, contribuindo para o entendimento da conjuntura nacional e internacional e, assim, facilitando a decisão de investimentos em ambientes desafiadores e em constante transformação.

Dirigido a empresários e gestores de investimentos, o seminário também terá como convidados o consultor e ex-diretor do BNDES Paulo Hartung, que irá abordar as perspectivas econômicas do próximo ano. Ainda haverá a participação do comentarista e doutor em ciência política Carlos Melo para traçar o cenário político no período. O evento será realizado dia 28/11, no BarraShopping Sul em Porto Alegre, a partir das 14h. Inscrições gratuitas pelo link www.seminarioeconomico.com.br.