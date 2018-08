Gustavo Franco recebe pauta de reivindicações da Farsul

Em visita à 41ª Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários (Expointer), o economista Gustavo Franco recebeu pauta de reivindicações do setor agropecuário em nome do presidenciável pelo partido Novo, João Amoêdo. O documento foi entregue pelo presidente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira. O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira, 29 de agosto, no estande da Farsul na feira.

Antes de visitar a Expointer, em Esteio, Gustavo Franco participou de encontros nas cidades de Caxias do Sul e Novo Hamburgo, juntamente com candidatos à Câmara dos Deputados, pelo Partido Novo, nas cidades. Ex-presidente do Banco Central e um dos idealizadores do Plano Real, Franco é o responsável pelo desenvolvimento da área econômica do plano de governo de Amoêdo.

