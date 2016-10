Gustavo Kuerten chorou ao se defender em julgamento de multa milionária sobre Imposto de Renda

Gustavo Kuerten esteve no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para se defender de um pagamento de multas e impostos que podem ultrapassar os 5 milhões de reais. Acompanhando o julgamento do recurso contra o lançamento da Receita Federal, o ex-jogador de tênis até chorou enquanto fazia seu discurso.

“A gente nunca buscou oportunismo, a gente sempre procurou gerar oportunidade, sempre gerou oportunidade”, disse Guga, durante sua defesa. O julgamento acabou suspenso por um pedido de vista e será retomado no mês que vem.

Na ação, a Receita Federal questiona o pagamento de imposto de renda sobre rendimentos com patrocínios e torneios de 1999 a 2002 por meio da empresa Guga Kuerten Participações. O Fisco entende que o rendimento é do próprio Guga e que, sendo assim, deveria ser tributado como pessoa física. Já o ex-jogador afirma que precisa de uma estrutura empresarial para exercer as atividades, por isso a remuneração decorrente de direito de imagem, por exemplo, é de sua empresa, e não apenas da pessoa física. (Folhapress)

