Gustavo Telles & Os Escolhidos lançam clipe com show na Cinemateca Capitólio Petrobras

Na segunda-feira, 05 de novembro, às 20h, Gustavo Telles & Os Escolhidos lançam o videoclipe de Não, não sei, enfim na Cinemateca Capitólio Petrobras. O clipe, dirigido por Boca Migotto, terá exibição seguida de show. No repertório, todas as músicas do álbum homônimo lançado nas plataformas digitais no final de 2017 e em CD em julho deste ano, apresentadas por Gustavo Telles (vocal e bateria), Murilo Moura (teclados e vocal), Edu Meirelles (baixo) e Daniel Mossmann (guitarra). A entrada é franca.

Segundo o jornalista Márcio Grings, responsável pelo release do álbum Gustavo Telles & Os Escolhidos, “Não, não sei, enfim é uma canção de amor que poderia ser regravada por Odair José. O embalo romântico de fim de festa, ora nos joga de volta pros anos 1950/60, outras vezes flerta com o clima de uma banda de rock enfurnada num boteco apertado; trilha sonora adequada para uma garçonete recolher os copos sujos do balcão enquanto um segurança se ocupa em expulsar o último bêbado desse inferninho”.

O clipe foi gravado dia 10 de junho de 2018 em Porto Alegre e traz os atores Bruno Krieger e Carina Dias como os protagonistas, além de participações de Telles, Migotto, Carol Scortegagna e Luciana Pasqual. O roteiro, assinado pelo diretor, retrata o término de um relacionamento. A produção executiva é de Jaqueline Beltrame. Bruno Polidoro e Pedro Clezar assinam a direção de fotografia. Direção de arte e figurino por João e Maria. A maquiagem é de Carol Eléguida. Juan Quintáns é o responsável pela montagem e a finalização é de Daniel Dode.

Uma versão em vinil do álbum será lançada ainda este ano. A retirada de senhas ocorre meia hora antes, na bilheteria da Cinemateca Capitólio Petrobras, apoiadora do evento. Mais informações facebook.com/gustavo.telles.10 e www.gustavotelles.com.br

Ficha técnica do clipe “Não, não sei, enfim”

Atores Convidados: Bruno Krieger e Carina Dias

Participação: Boca Migotto, Carol Scortegagna, Gustavo Telles, Luciana Pasqual

Direção e Roteiro: Boca Migotto

Produção Executiva: Jaqueline Beltrame

Direção de fotografia: Bruno Polidoro e Pedro Clezar

Câmeras: Juan Quintáns, Bruno Polidoro e Pedro Clezar

Eletricista: Guilherme Kroeff

Direção de Arte e Figurino: João e Maria

Contra-regras: Dani Magalhães

Maquiagem: Carol Eléguida

Montagem: Juan Quintáns

Finalização: Daniel Dode

Consultoria Jurídica: Patricia Goulart

Deixe seu comentário: