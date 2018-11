Gwyneth Paltrow divulga as fotos do seu casamento e revela seu vestido de noiva

Acabou o mistério. A atriz Gwyneth Paltrow, de 46 anos, que se casou com o produtor Brad Falchuk no dia 29 de setembro, divulgou, finalmente, fotos oficiais de seu casamento. O vestido da noiva também foi revelado: de Pierpaolo Piccioli da maison Valentino, o modelo de renda, com corpete e decote nas costas, combinou perfeitamente com a cerimônia intimista eleita pela atriz. Ela usou cabelo solto, véu comprido e pouca maquiagem.

Depois da cerimônia, que teve até chuva de pétalas de rosas, os convidados desfrutaram de um jantar assinado pelo chef Mario Carbone e dançaram a noite inteira. Eles passaram a lua de mel em Umbria, na Itália, e em Paris.

A celebração aconteceu nos jardins da propriedade do casal nos Hamptons, em Nova York e reuniu 70 convidados, entre familiares e amigos dos noivos, como Cameron Diaz, Robert Downey Jr e Steven Spielberg. O casal se conheceu em 2014 no set da série Glee (do qual Brad é co-criador) e começou a namorar em 2015. Entre 2003 e 2014, ela foi casada com Chris Martin, com quem teve dois filhos: Apple, de 14 anos, e Moses, de 12. O produtor também tem dois filhos de um relacionamento anterior.

