Há 20 anos, o Brasil abriu com vitória no Mundial na França

Há exatos 20 anos, começava o Mundial na França… Foi a última vez que um campeão fez o jogo de abertura do torneio, honraria que ficou com o Brasil, dono da taça do Mundial anterior, em 1994 – hoje é a seleção da casa que faz a partida inaugural. A Seleção Brasileira venceu a Escócia por 2 a 1, em 10 de junho de 1998, no estádio Saint-Denis, em Paris.

César Sampaio marcou o primeiro gol da competição logo aos 4 minutos de jogo, de cabeça. Colins, de pênalti, empatou aos 38 e, na etapa final, Boyd, contra, após chute cruzado de Cafu , desempatou a partida a favor dos brasileiros.

A competição na França foi a primeira com 32 seleções, mudando o formato com 24 que vigorou até 1994, no Estados Unidos. A fórmula de disputa (64 partidas ao todo) é a mesma do Mundial deste ano, na Rússia, modelo este que está com os dias contados. A entidade máxima do futebol já cogita ter 48 equipes no Qatar, em 2022.

O Brasil passou em primeiro lugar de seu grupo, com vitórias sobre Escócia e Marrocos e derrota para a Noruega. Triunfos seguintes sobre Chile, Dinamarca e Holanda levaram a Seleção até a final, perdida por 3 a 0 para a França, que levou seu primeiro Mundial, para delírio da torcida da casa.

A Seleção abriu o Mundial há exatos 20 anos com Taffarel, Cafu, Aldair, Junior Baiano e Roberto Carlos; César Sampaio, Giovanni (Leonardo), Dunga e Rivaldo; Bebeto (Denílson) e Rivaldo , time este comandado por Zagallo.

