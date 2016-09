Há 40 dias no Inter, Celso Roth já corre risco de demissão

Há 40 dias no Inter, o técnico Celso Roth já tem o cargo ameaçado. Com sete jogos no currículo recente, o treinador teve quatro derrotas, dois empates e uma vitória. O desempenho, que é similar ao de seus antecessores (Argel e Falcão), deixa o time na 18ª colocação do Brasileirão e como um dos favoritos ao rebaixamento à Série B. Mais do que isso, os fracassos diante de equipes fracas, como Vitória-BA e América-MG, provocaram pânico entre os colorados, especialmente pelo sistema de três volantes adotado diante dos mineiros.

Por mais que o vice de futebol Fernando Carvalho negue, uma derrota para o Atlético-MG no próximo domingo (25), fora de casa, pode tornar a situação insustentável. O ambiente do Inter é de desespero neste momento, mesmo que presidente Vitório Piffero repita insistentemente que o Inter não será rebaixado. “Tenho certeza que com o Beira-Rio lotado e com o torcedor apoiando, o Inter fica imbatível. Nós vamos resolver essa nossa questão no Beira-Rio, com o apoio do nosso torcedor”, afirma Piffero.

Mesmo com toda pressão, o Inter entra em campo nesta quinta-feira (22) para enfrentar o Fortaleza, no Ceará, pela Copa do Brasil. A prioridade é toda a disputa do Brasileirão e alguns jogadores serão preservados. O Inter venceu o primeiro confronto por 3 a 0 e tem larga vantagem na disputa de vaga às quartas de final. Atletas que tiverem desgaste físico ou emocional serão preservados.

