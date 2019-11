Mundo Há esperança de acordo EUA-China ainda neste ano, diz autoridade americana

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Robert O'Brien afirmou que a repressão violenta às manifestações em Hong Kong podem atrapalhar o acordo entre China e EUA.

O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Robert O’Brien, disse no sábado que um acordo comercial inicial com a China ainda é possível até o final do ano, mas alertou que Washington não fechará os olhos para o que acontece em Hong Kong.

Os comentários aumentam as preocupações de que uma repressão chinesa aos protestos contra o governo em Hong Kong possa complicar ainda mais os esforços dos Estados Unidos e da China para encerrar uma guerra comercial prolongada que tem abalado os mercados globais e minado previsões de crescimento econômico pelo mundo.

“Esperávamos ter um acordo (de fase um) até o final do ano. Ainda acho possível”, disse O’Brien a repórteres em uma conferência de segurança em Halifax.

