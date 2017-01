Há um ano e meio, Donald Trump citou Meryl Streep como uma de suas atrizes favoritas e depois de ser criticado por ela, agora diz que não gosta dela

Será que 18 meses foram suficientes para fazer Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, mudar de ideia quanto às suas preferências no cinema? A revista Hollywood Reporter lembrou da declaração dada em uma entrevista de agosto de 2015 pelo então candidato republicano à Casa Branca.

Na época, questionado sobre as atrizes que admirava, Trump declarou: “Julia Roberts é fantástica, e muitas outras. Meryl Streep é excelente; ela é uma boa pessoa também. O problema é que se eu citar três, quatro ou cinco, as centenas que eu conheço vão se sentir insultadas, e essa não é a minha intenção.”

No último domingo (8), Meryl Streep foi homenageada com o prêmio Cecil B. DeMille pelo conjunto de sua carreira no Globo de Ouro 2017.

Sem citar nominalmente Trump, ela subiu ao palco e fez um discurso duro sobre a diversidade que o cinema de Hollywood representa, a responsabilidade dos artistas e a irresponsabilidade do futuro mandatário do país mais poderoso do mundo em um dos pontos altos da cerimônia.

Depois disso Trump veio a público se defender do discurso de Meryl em uma entrevista ao jornal The New York Times e também em sua conta oficial no Twitter, chamando a atriz de “superestimada”.

“Meryl Streep, uma das atrizes mais superestimadas de Hollywood, não me conhece, mas me atacou ontem à noite no Globo de Ouro. Ela é uma lacaia de Hillary. Pela centésima vez, eu nunca zombei de um repórter deficiente, eu simplesmente o imitei rastejando quando ele mudou completamente uma história de 16 anos que ele havia escrito para me denegrir. Mais uma vez a mídia desonesta”, disse.

Trump fez referência a Serge Kovaleski, repórter do New York Times que ele imitou após se irritar com um texto assinado pelo mesmo.

