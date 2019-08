Há um ano foragido, homem é localizado em Flores da Cunha disfarçado de produtor rural

Um foragido do sistema prisional do Paraná foi localizado em Flores da Cunha, na serra gaúcha, onde se passava por um produtor rural. Valderi Oliveira de Lara, também conhecido como “Chumbo”, estava foragido desde agosto de 2018, quando conseguiu fugir de um cerco policial, durante a Operação Sicarius II, em Rio Bonito do Iguaçu (PR).O homem, de 35 anos, possuía mandado de prisão pelos crimes de latrocínio, homicídio e roubo. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul, em conjunto com o Grupo de Diligências Especiais de Laranjeiras do Sul, da Polícia Civil do Paraná, efetuou a prisão do criminoso e irá realizar a transferência dele para o sistema prisional paranaense.

