“Há uma ação deliberada de me silenciar e ocultar”, disse Marina Silva

Em um texto revelador, a ex-senadora e atual dirigente da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, faz um desabafo sobre como ela vem enfrentando ao longo de sua vida pública o preconceito de gênero e descreveu o sentimento de ser questionada sobre seu suposto ‘sumiço’. Sobre isso, atestou: “Há uma ação deliberada de me silenciar e ocultar, certamente porque grande parte das causas que defendo incomodam a alguns segmentos muito zelosos de seu suposto poder de controle e intimidação”, disse, em artigo publicado no blog Agora É Que São Elas, da Folha de S.Paulo.

Conforme Marina, desde a campanha eleitoral de 2014, em que ela enfrentou um volume gigantesco de ataques que classificou como caluniosos, ela tem recebido críticas de que anda calada ou omissa no debate dos problemas nacionais. “Entretanto, todos os dias participo do debate público com os meios que disponho, principalmente minhas páginas na internet e nas redes sociais. O mais interessante é que nas poucas vezes em que alguém publica minha opinião, sou criticada pelo “aparecimento repentino” e acusada de oportunismo…. (…) É possível e legítimo que algumas pessoas desconheçam o que faço como professora, ativista socioambiental e dirigente de um recém-criado partido político, a Rede Sustentabilidade. Mas me parece que não é disso que se trata”, apontou.

A ex-senadora abordou o tema da participação das mulheres na política e disse que a forma singular das mulheres perceberem o mundo pode ajudar a conter e diminuir casos de abuso, violência, assédio e desrespeito. “Mas mesmo ocupando funções públicas não estamos imunes a isso. Quando fui eleita senadora pela primeira vez, em 1994, houve uma tentativa de folclorização debochada do meu mandato como ex-seringueira recém-chegada em Brasília, por parte dos eternos incomodados com o que não é espelho”, afirmou.

Segundo Marina, ela convive com o mal-estar da invisibilidade, ou da visibilidade ridicularizada, há muito tempo. “Sei, por experiência própria, como a violência contra as mulheres na política representa uma ameaça séria e crescente para a democracia.”

Em pesquisa divulgada pelo instituto Ibope na segunda-feira sobre os índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2018, Marina Silva aparece na terceira colocação, com 8%, atrás de Lula, do PT, com 35%, e de Jair Bolsonaro, do PSC, com 13%.

Fechando seu artigo, a dirigente do Rede indica que as mulheres precisam recuperar o espaço do debate democrático. “Nós mulheres temos um papel importante a cumprir nessa direção. Por mais que preguem nosso sumiço, nossa persistente e incômoda presença é a melhor forma de não compactuar com aqueles que tentam reduzir a singularidade de nossa forma de ajudar a inventar e dar sentido ao mundo, à mesmice de suas vontades.”

Deixe seu comentário: