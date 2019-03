Com o julgamento do Habeas Corpus agendado para a próxima quarta-feira (27), o ex-presidente Michel Temer passará os próximos cinco dias na prisão. A decisão de adiar a sentença foi do desembargador federal Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que optou por levar o assunto a um colegiado maior de desembargadores.

A medida foi considerada uma derrota para a defesa do ex-presidente, que contava com a liberação ainda ontem (21).