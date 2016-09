Hábitos e costumes gauchescos: Arroz de Carreteiro sempre à mesa

Ao desbravar a Província de São Pedro do Rio Grande do Sul séculos atrás, os tropeiros, também chamados de carreteiros, levavam em suas longas viagens apenas charque – corte exclusivamente bovino, salgada e exposta ao sol – e arroz em suas provisões, vem daí o nome do prato tão apreciado pelo gaúcho: carreteiro. Hoje, o Arroz Carreteiro sofreu influências de outras culinárias, sendo acrescentada a cebola, tomate, temperos verdes e orégano, que confere um aroma todo especial. O Arroz Carreteiro é um prato nobre da cozinha gaúcha.

