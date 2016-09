Hábitos e costumes gauchescos: Carreira de Cancha Reta

Carreira de Cancha Reta é a modalidade de corrida de cavalos enraizada na tradição e na cultura do Rio Grande do Sul. No retorno das campeiradas, os gaúchos tiravam a dúvida de quem possuía o cavalo mais rápido. Os ginetes tinham predileção pela cancha reta de no máximo quatrocentos metros. Nos primeiros tempos, os cavalos que se enfrentavam eram os crioulos, que possuem grande predominância de sangue árabe e, com o passar do tempo, foram valorizados nas atividades de pastoreio.

