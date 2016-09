Hábitos e costumes gauchescos: o café da campanha

No século dezenove, o Rio Grande do Sul tinha um comércio intenso. E um costume que foi introduzido pelos mascates de origem turca foi o “café da campanha”. O gaúcho adotou este café que tem a seguinte receita: ferver um litro dá água, acrescentar o pó de café, misturar bem. Ao ferver, soprar duas brasas que são colocadas dentro da chaleira do café. Isso faz com que o pó se depure no fundo da chaleira, e o sabor fique irresistível.

