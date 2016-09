Hábitos e costumes gauchescos: o charque como alimento

No século dezoito, o Rio Grande do Sul era importante polo pecuarista. Um dos produtos em destaque era o charque – corte exclusivamente bovino, geralmente do dianteiro que era salgada e exposta ao sol. Por ser durável, o mercado interno era abastecido com este alimento, sendo transportado no lombo de mulas para o centro do país. O charque rio-grandense foi um dos motivos da Revolução Farroupilha, pois sofria pesados impostos por parte do governo imperial e também competia diretamente com o produto importado da Argentina e do Uruguai. Hoje, o charque rio-grandense é exportado e também matéria prima de um dos pratos prediletos dos gaúchos: o arroz de carreteiro.

Comentários