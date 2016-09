Hábitos e costumes gauchescos: o chimarrão tomando conta do cotidiano

O chimarrão ou mate é dos hábitos mais enraizados na cultura do gaúcho. Herança dos povos indígenas tem o nome “mate” em países de língua espanhola e “chimarrão” no Brasil. Embora seja um termo oriundo do castelhano “cimarrón”, que designa o gado domesticado que retornou ao estado selvagem, no Rio Grande do Sul o chimarrão é o símbolo da hospitalidade e do aconchego. Ele é sorvido sozinho ou numa roda de amigos, sendo opção do gaúcho em qualquer estação do ano.

Comentários