Hábitos e costumes gauchescos: o churrasco

Degustar o saboroso churrasco gaúcho é um hábito que remonta à história dos antigos povos guaranis. Os indígenas assavam a caça em um buraco no chão, forrado de folhas verdes e novamente coberto de folhas, ateando fogo em cima. Posteriormente, assavam a carne num buraco, envolto em vegetais e com uma camada de barro fresco e batido. Com a chegada dos portugueses e espanhóis, surgiu o costume de assar carnes sobre labaredas, com espetos e salmoura. Hoje, o churrasco é o principal hábito alimentar do gaúcho, sendo a preferência para qualquer comemoração e reuniões com os amigos e a família.

