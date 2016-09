Hábitos e costumes gauchescos: o Fogo de Chão

O Fogo de Chão era utilizado por primitivas tribos indígenas nas noites de inverno, reunindo as famílias ao redor do fogo. No município de São Sepé, numa fazenda chamada Boqueirão, um Fogo de Chão é mantido aceso há mais de duzentos anos. Segundo a história, o fogo foi feito por um índio charrua ou por um negro escravo, e mantido ao longo do tempo devido à dificuldade de se fazer fogueiras.

