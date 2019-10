Hábitos que engordam: conheça 9 atitudes que fazem ganhar peso

Engordar não está só relacionado com o que a gente come. Existem muito mais fatores afetando no seu peso do que pode parecer. Alguns hábitos que engordam são comuns e passam despercebido durante o dia a dia, mas deixam o metabolismo lento e promovem o ganho de peso indesejado.

Portanto, quem deseja ser saudável ou emagrecer precisa redobrar a atenção no próprio corpo. Confira a lista de costumes que engordam e descubra como deixar seus hábitos saudáveis:

1 – Comer fazendo outra coisa

Quando se assiste televisão ou se faz alguma atividade enquanto se alimenta, por exemplo, o ato de comer se torna apenas um reflexo. Por isso, é comum o indivíduo exagerar na quantidade de comida e continuar comendo mesmo já estando satisfeito.

2 – Dormir pouco

Privação de sono pode ter um grande impacto no controle de peso. Isso porque, quando se dorme pouco, os níveis de cortisol (o hormônio responsável por regular a fome) aumentam. E quando a sua quantidade é alta, a pessoa come mais do que o necessário.

3 – Ficar estressado

A glândulas suprarrenais também elevam a quantidade de alguns “hormônios”, como o cortisol, que faz com que a pessoa coma mais por instinto. Além disso, o estresse também diminui a serotonina, o neurotransmissor “da felicidade”.

4 – Dietas radicais

De acordo com a especialista em nutrição Anita Sachs, optar por dietas malucas e extremas, que pulam refeições ou cortam alimentos, por exemplo, pode ter o efeito oposto do esperado. Isso porque pode provocar deficiência de nutrientes e afetar o metabolismo.

5 – Beber demais

Bebidas alcóolicas podem possuir um alto teor calórico e, por muitos, são consumidas sem nenhum cuidado. Quando se ingere calorias líquidas assim, é possível engordar mesmo com o resto da alimentação balanceada.

6 – Refeições grandes

É preciso ter cuidado em relação à quantidade de comida no prato, porque ela pode ser um problema. Muita gente exagera na hora de pegar comida no self service e quer colocar tudo. Alguns restaurantes e redes de fast-food também ultrapassam a quantidade de comida recomendada para uma pessoa, então vale ficar atento.

7 – Pular o café da manhã

O café da manhã é importante para o nosso organismo “acordar”. Isso porque, durante a noite, o nosso metabolismo fica mais lento, e, geralmente, é a partir de uma primeira refeição nutritiva que ele retoma o ritmo.

8 – Comer depois do jantar

Depois do jantar, frequentemente as pessoas acabam comendo um doce ou ou coisa do tipo altamente calórico antes de dormir. Metabolizar esse tipo de alimento durante a noite é um consumo de energia que seu corpo não necessita e, por isso, promove o ganho de peso.

9 – Maionese na comida

Óleo vegetal e gema de ovo cru são basicamente do que a maionese é composta, portanto são altamente calóricos e gordurosos. O ideal é que se tome cuidado com a quantidade, ou se opte por versões alternativas e mais saudáveis do alimento, como a maionese de kefir.