Hackathon Social em Porto Alegre promove criação de projetos digitais com impacto social

Estão abertas as inscrições para o Hackathon Social Woop Sicredi, que reunirá estudantes e profissionais das áreas de design, programação e marketing, para a criação de projetos digitais com impacto social positivo – por meio dos pilares de educação financeira e “colaborar para transformar”.​ Com realização da Smile Flame, a maratona de programação – com 34 horas de duração – acontece de 31 de agosto a 2 de setembro, na sede da nova plataforma digital do banco cooperativo, no Prédio 32 TecnoPuc (Av. Ipiranga, 6681 – Porto Alegre, RS). Serão formadas oito equipes multidisciplinares, responsáveis pela elaboração de um projeto centrado em um dos pilares escolhidos, que, ao final, estará estruturado para ser lançado e ajudar a criar um impacto social na comunidade de Porto Alegre.

Não haverá um projeto vencedor – o objetivo é que todos possam ser aplicados para melhorar o nosso mundo. Mais informações no link https://www.hackathonsocial.com.br/.

