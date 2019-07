Hacker conta como chegou a arquivos de Deltan Dallagnol e os repassou a Glenn Greenwald e diz que não recebeu dinheiro pelo material

Preso pela PF (Polícia Federal), Walter Delgatti Neto contou como invadiu as contas do aplicativo de mensagens Telegram do ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança) e de outras autoridades.

Walter Delgatti Neto contou como chegou aos arquivos de Deltan Dallagnol e de outros procuradores; revelou que a ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) foi a intermediária entre ele e o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept, que começou a publicar o conteúdo das mensagens em 9 de junho; disse que não recebeu nenhum dinheiro em troca do diálogo e disse que sempre se comunicou com Glenn Greenwald de maneira virtual, sem revelar a própria identidade.

Desde junho, o site The Intercept Brasil, do jornalista Glenn Greenwald, publica reportagens com trechos de diálogos atribuídos ao ministro Sérgio Moro, ex-juiz federal, e a integrantes da força-tarefa da Operação Lava-Jato. O site não revelou a fonte nem como obteve os registros das conversas.

Walter Delgatti Neto e outros três suspeitos foram presos na última terça-feira (23), apontados como responsáveis pela invasão de telefones de autoridades. Segundo a Polícia Federal, mais de mil pessoas podem ter sido alvos do grupo.

De acordo com a transcrição do depoimento, concedido no último dia 23 ao delegado Luiz Flavio Zampronha, na sede da Polícia Federal em Brasília, ele disse que não editou os diálogos e que não conseguiu obter nenhum conteúdo das contas do ministro Sérgio Moro no aplicativo Telegram.

Acrescentou, ainda, que, por meio de um sistema de armazenamento de arquivos em nuvem, enviou os registros das conversas ao jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept. “[Walter Delgatti disse] que pode afirmar que não realizou qualquer edição dos conteúdos das contas de Telegram das quais teve acesso. [Acrescentou] que acredita não ser possível fazer a edição das mensagens do Telegram em razão do formato utilizado pelo aplicativo”, diz trecho do depoimento.

Walter Delgatti Neto também afirmou que não recebeu dinheiro para hackear os telefones de autoridades e que “não exerce nenhuma profissão remunerada, obtendo seus rendimentos de aplicações financeiras que possui”. “Perguntado como obteve recursos para compor suas aplicações financeiras, afirmou não saber”.

Delgatti disse que respondeu a dois processos criminais, “um por falsificação e outro por tráfico de drogas de remédios” e que foi absolvido em ambos. Afirmou ainda que aguarda o resultado de um recurso ao Tribunal de Justiça de uma condenação a 1 ano e 2 meses de prisão em um processo por estelionato, que tramitou na 1ª Vara Criminal de Araraquara (SP).

Como diz ter obtido os arquivos

Walter Delgatti – que disse sempre utilizar serviços de voz sobre IP (Voip) para economizar em ligações telefônicas – explicou aos policiais que descobriu como invadir as contas do Telegram ao fazer uma ligação para um médico, em março deste ano. O hacker disse que, no identificador de chamadas, substituiu o número dele pelo do médico, por meio do sistema de Voip.

Com isso, afirmou Delgatti, ele conseguiu acessar a caixa postal do telefone do médico e escutou todas as mensagens que estavam gravadas. A partir desse momento, revelou o hacker, ele percebeu que poderia obter os códigos do Telegram de outras pessoas acessando as mensagens armazenadas em correios de voz.

Deixe seu comentário: