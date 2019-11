Hacker teria prometido a Manuela D’Ávila a liberdade de Lula e o fim da Operação Lava-Jato, diz revista

Invasor confesso dos celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de membros da força-tarefa da Operação Lava-Jato e de outras autoridades, Walter Delgatti Neto teria prometido à ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o fim da Lava-Jato. As informações foram divulgadas pela revista Veja, que teve acesso às conversas que estão anexadas no inquérito.

A ex-parlamentar confirmou que foi a responsável por apresentar o hacker ao jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, que divulgou os diálogos. De acordo com as conversas obtidas pela reportagem da Veja, Delgatti Neto abordou a ex-candidata à vice-presidência na chapa de Fernando Haddad pelo próprio Telegram, ao se comunicar com ela através do aplicativo do senador Cid Gomes (PDT-CE), irmão de Ciro Gomes, também candidato nas eleições do ano passado. “Olha, eu não sou o Cid. Eu entrei no Telegram dele e no seu. Mas eu tenho uma coisa que muda o Brasil hoje. E preciso contar com você”, escreveu o hacker.

Após mandar imagens de conversas privadas da própria Manuela, Delgatti falou sobre as outras invasões. “Eu entrei no Telegram de todos membros da força-tarefa da Lava-Jato. Peguei todos os arquivos. Dá para soltar Lula hoje. Derrubar o MPF”, escreveu o hacker, que ainda disse ter também conversas dos ministros do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso.

Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, foi preso pela Polícia Federal na Operação Spoofing, em julho.