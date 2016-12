Hackers invadem Twitter da Sony e publicam notícia falsa da morte de Britney Spears

Um grupo de hackers invadiu nesta segunda-feira (26) as contas no Twitter da gravadora Sony e do músico Bob Dylan para publicar mensagens falsas de que a cantora Britney Spears estaria morta.

O falso aviso fez os fãs de Britney recorrerem ao Twitter para perguntar se a cantora estava viva.

O grupo se identifica como OurMine, mesmo nome dos hackers que invadiram diversas contas em redes sociais de presidentes de grandes empresas de tecnologia. A lista de alvos é composta por Mark Zuckerberg, do Facebook, Sundar Pichai, do Google, John Hanke, da Niantic, criadora de “Pokémon Go”, e Jack Dorsey, do Twitter.

Diferentemente desses golpes, em que apenas avisava as vítimas de que suas contas possuíam brechas a serem exploradas, dessa vez, o OurMine preferiu publicar duas mensagens falsas com o perfil invadido: “RIP @britneyspears” e “Britney Spears morreu em um acidente. Nós contaremos mais em breve”. Os tuítes foram publicados, ao menos, por duas contas no Twitter, a da Sony Global Music e a de Bob Dylan.

A Sony, no entanto, não é a gravadora de Britney, que lançou seu último álbum, “Glory”, pela RCA Records.

Depois de espalhar a notícia falsa, o grupo voltou a publicar nas contas para desmenti-la: “Nós vimos um novo IP logado na conta alguns minutos atrás e o tuíte foi postado por um novo IP, então a Britney Spears ainda está viva”. O tuítes já foram apagados.

Em casos anteriores, o “OurMine” afirmou que usou ataques de força bruta (adivinhação de senhas), mas é possível que os invasores na verdade usem senhas obtidas em vazamentos de dados. (AG)

