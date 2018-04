Hackers roubaram dados de milhões de cartões nos Estados Unidos

As redes de lojas de departamento nos Estados Unidos Saks Fifth Avenue e Lord & Taylor sofreram uma violação de segurança que comprometeu as informações pessoais e financeiras dos compradores. Os hackers roubaram informações de cinco milhões de cartões de crédito e de débito em poder das lojas e liberaram para venda em fóruns na internet, de acordo com um anúncio publicado neste domingo (1°) pelo Gêmeos Advisory LLC, uma firma de segurança cibernética de Nova York.

Um porta-voz da Hudson’s Bay Co., proprietária das duas lojas de departamento, confirmou uma violação de segurança de dados envolvendo cartões de clientes da Saks Fifth Avenue, Saks Off 5 e da Lord & Taylor na América do Norte.

O porta-voz disse que não havia nenhuma indicação neste momento de que a violação havia afetado a sua operação de e-commerce, outras plataformas digitais como Gilt Groupe, ou outras bandeiras, incluindo a marca Hudson Bay no Canadá ou a Galeria Kaufhof na Alemanha.

“Nós identificamos a questão e tomamos medidas para contê-la”, disse o porta-voz, acrescentando que a empresa está trabalhando em coordenação com as autoridades policiais. Os clientes receberão serviços gratuitos de proteção de identidade, incluindo monitoramento de crédito e não serão responsabilizados por cobranças fraudulentas, disse ele.

Até agora, 125 mil cartões que tinham sido usados na Saks ou na Lord & Taylor foram liberados para venda, de acordo com a Gemini Advisory, e alguns foram usados recentemente, no mês passado, segundo uma fonte.

O grupo por trás do roubo é conhecido como JokerStash Syndicate ou Fin 7. O incidente é o mais recente em uma série de roubos de informações que comprometeram os dados do consumidor. Quase 148 milhões de EUA consumidores tiveram informações pessoais roubadas, incluindo partes de sua carteira de motorista, como parte de uma violação no ano passado de dados da Equifax Inc., uma empresa de classificação de risco de crédito.

Em 2014, cerca de 70 milhões de pessoas tiveram seu nome, endereço ou número de telefone violados na Target Corp. Outros varejistas, incluindo a Home Depot Inc. e a Neiman Marcus Group Ltd., também sofreram com roubos.

Para tornar seus sistemas mais seguros, os varejistas estão migrando para a forma de pagamento chamada EMV (Europay Mastercard e Visa), que usa um chip de computador para autenticar transações. A Hudson’s Bay informou que todas as lojas Saks Fifth Avenue e Saks Off 5 tiveram o EMV instalado no outono de 2016, enquanto as lojas Lord & Taylor foram equipadas com o novo sistema em fevereiro de 2017.

Sem cartão

Nos Estados Unidos, a Amazon.com já conquistou a faixa etária dos millennials, seus pais e a maioria de seus avós. Mas um grupo de clientes potenciais ainda não está nas mãos da maior varejista da internet.

Adolescentes raramente têm cartão de débito, crédito ou conta bancária e demonstram grande preferência por experimentar roupas e passear em lojas para comprar o que poderiam adquirir on-line. É um grande desafio para a Amazon.

Para lidar com isso, a gigante está em discussões iniciais com bancos – incluindo JPMorgan Chase e Capital One Financial – para criar um produto similar a uma conta corrente, de acordo com pessoas a par das conversas e que pediram anonimato. A Amazon pretende adaptar as contas para os muito jovens e quem não tem cartão.

Nos Estados Unidos a Amazon criou nos EUA um pseudocartão de débito chamado Amazon Cash. O sistema permite depositar dinheiro em lojas de conveniência 7-Eleven ou drogarias CVS Health para depois usar on-line.

