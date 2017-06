Hackers russos tentaram atacar os sistemas eleitorais em 21 Estados dos Estados Unidos

Hackers russos tentaram atacar os sistemas eleitorais de 21 Estados americanos durante a disputa presidencial do ano passado, disse o responsável por segurança cibernética do Departamento de Segurança Doméstica em depoimento ao Senado dos EUA na quarta-feira (21).

Falando a parlamentares em uma sessão sobre infraestrutura eleitoral, Samuel Liles disse que a ação não comprometeu o resultado da votação, na qual Donald Trump derrotou a democrata Hillary Clinton. A suspeita de interferência da Rússia nas eleições presidenciais dos EUA é investigada por comissões na Câmara e no Senado e pelo FBI, sob o comando de um procurador independente nomeado pelo Departamento de Justiça.

O governo russo cancelou um encontro com um enviado dos Estados Unidos em reação à ampliação de sanções americanas contra o país anunciada no dia anterior. A reunião teria o objetivo de discutir a relação bilateral, afetada pela ação de Moscou nas eleições presidenciais, a situação na Ucrânia e o aumento da tensão na Síria.

Donald Trump

Trump insistiu na ausência de provas sobre um conluio com a Rússia para vencer as eleições do ano passado, apesar de várias investigações sobre o tema. “Após sete meses de investigações e audiências em comissões sobre meu ‘conluio com os russos’ ninguém foi capaz de mostrar qualquer prova. Triste!”, escreveu no Twitter.

O Departamento de Justiça e várias comissões do Congresso investigam alegações de cumplicidade entre a Rússia e o comitê de campanha de Trump para ajudá-lo a vencer as eleições e chegar à Casa Branca. O caso virou uma espessa nuvem sobre a Casa Branca e, apesar dos desmentidos diários, o presidente não foi capaz de dissipar a mesma.

Em outra mensagem, Trump afirma: “Estou sendo investigado por demitir o diretor do FBI, pelo homem que me disse que deveria demitir o diretor do FBI. Caça às bruxas!”. De acordo com o presidente, “apesar da falsa caça às bruxas que acontece nos Estados Unidos, a economia e o emprego estão ótimos. Regulações para baixo, empregos e entusiasmo para cima!”.

Trump voltou a criticar a imprensa das “notícias falsas” por sua presença intensa na rede social. “A mídia das notícias falsas detesta quando eu uso o que se tornou uma rede social muito poderosa – mais de 100 milhões de pessoas! Eu consigo contorná-los”, escreveu Trump.

O presidente já afirmou em diversas oportunidades que considera toda a polêmica sobre seu relacionamento com a Rússia o que chama de “fake news”. Em um tuíte recente, Trump escreveu que os americanos “testemunham a maior caçada às bruxas na história política americana, liderada por algumas pessoas muito ruins e conflituosas”.

