Haddad diz que vice de Manuela é simbólico

Vice da chapa do ex-presidente Lula até que seja substituído pela gaúcha Manuela D’Ávila, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad afirmou, nesta quarta (8), a uma rádio do Rio Grande do Sul, que “o vice é uma pessoa mais simbólica do que efetiva”. Haddad fez essa a afirmação ao justificar a escolha do hoje presidente Michel Temer (MDB) para a vice da ex-presidente Dilma Rousseff.

