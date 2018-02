Haitianos são maioria entre os imigrantes no Brasil

Os haitianos são os imigrantes com maior presença no mercado formal de trabalho brasileiro. O dado é da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) de 2016, do Ministério do Trabalho. Dos 115.961 trabalhadores não brasileiros contratados formalmente no Brasil em 2017, 26.127 pessoas eram originárias do Haiti, 22,53% do total. Em segundo lugar, estão os portugueses, com 9.088 vínculos.

Deixe seu comentário: