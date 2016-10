Halloween invade museu de cera de Gramado

A comemoração do Dia das Bruxas no Dreamland Museu de Cera promete aos visitantes um passeio assustador do começo ao fim. São diversas réplicas dos principais personagens de terror que fizeram sucesso no cinema e na literatura mundial. Localizado na Av. das Hortênsias, 5507, em Gramado, o Museu de Cera, referência de entretenimento, reserva aos turistas e visitantes um cenário exclusivo e temático chamado Sala do Terror.

Representações como do sanguinário Jason, da série Sexta-Feira 13, o monstro Frankenstein, criado pela escritora britânica Mary Shelley, o mortífero Freddy Kruegger, de A Hora do Pesadelo, entre outros, vão deixar qualquer um com cabelo em pé. Os bonecos em tamanho real são uma releitura fiel dos personagens fantásticos. Além deles, outras figuras que encantam o imaginário de crianças, jovens e adultos, também podem ser conferidas no complexo de entretenimento.

Em uma área especialmente desenvolvida, diversos cenários diferentes foram criados, visando reconstruir ambientes completos de grandes sucessos do cinema e lugares apaixonantes, com muito mistério, paixão e humor. Tudo para fazer do Dreamland Museu de Cera de Gramado uma terra de sonhos e fantasia, em que cada visita levará o turista a um mundo mágico em que tudo é possível.

